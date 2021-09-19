Явка избирателей на выборах в Самарской области превысила 28% на 10:00 по Москве

Явка избирателей к финальному дню голосования на выборах с учетом предыдущих двух дней составила 28,66%, заявил глава избиркома Самарской области Вадим Михеев.

По состоянию на 10:00 по московскому времени в выборах приняли участие свыше 690 тысяч человек, передает РИА Новости со ссылкой на слова Михеева. Больше всего проголосовавших — в Челно-Вершиском (73%), Похвистневском (71,55%), а также Елховском (70,84%) районах.

В Самарской области проходят одновременно выборы и в Государственную думу, и в региональный парламент. По решению Центральной избирательной комиссии голосовать можно в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Первые итоги будут известны после закрытия участков в Калининградской области — в 21:00 по Москве.