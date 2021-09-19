Председатель «Яблока» Рыбаков проголосовал на избирательном участке в Санкт-Петербурге

Глава партии «Яблоко» Николай Рыбаков проголосовал на выборах в Государственную думу.

Соответствующую информацию сообщила пресс-служба партии корреспонденту РИА Новости. По имеющимся данным, Рыбаков проголосовал на участке 360 Санкт-Петербурга, который находится на улице Орбели.

Стоит отметить, что выборы в Государственную думу восьмого созыва будут проходить с 17 по 19 сентября включительно. Избирательные участки работают, в том числе в российских посольствах за рубежом. Окончательные итоги голосования будут подсчитаны не раньше 20 сентября. Новый созыв депутатов избирается на следующие пять лет.