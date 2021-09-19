Председатель ЦИК Памфилова озвучила общую явку на выборы в Госдуму к 10:00

Явка на выборы в Госдуму составила 35,69%, рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Показатели общей явки в 35,69% были озвучены на 10:00 по московскому времени, уточнила глава Центральной избирательной комиссии России.

В Российской Федерации идет третий день голосования. Россияне выбирают депутатов Государственной думы РФ. Параллельно проходит голосование за глав девяти регионов и представителей региональных парламентов.

Жители семи регионов получили возможность отдать свои голоса в удаленном формате. Электронный способ распространяется на Москву, Севастополь, Мурманскую, Курскую, Нижегородскую, Ростовскую и Ярославские области. Всего на участие в удаленном голосовании было подано около 2,8 млн заявок. ЦИК прогнозирует итоговую явку в таком виде до 90%.