«Фейки бьют рекорды». Вбросов о голосовании стало больше, а их распространителей — меньше

Ложные заявления «независимых» организаций, призванные скомпрометировать выборы в России, опровергнут в ЦИК, заявила накануне Элла Памфилова. По ее словам, большинство сообщений о нарушениях не находят подтверждений. Центризбирком даже подготовил доклад о фейках во время голосования, распространяемых движением «Голос»* (НКО, выполняющая функции иностранного агента в РФ).

Ранее в «Голосе» сообщали, что якобы миллионы россиян были «лишены пассивного избирательного права», а на зарубежных участках «почти нереально» стать наблюдателем. Помимо этого в социальных сетях стараниями «ФБК»1* (организация признана экстремистской и выполняет функции иноагента в РФ) появляются фотографии и видео, якобы снятые на УИКах — некоторые из них записаны в прошлом, другие и вовсе не подразумевают нарушений и не фиксируют их.

Невские Новости / Кирилл Конторщиков

В Совете Федерации предсказывали всплеск фейков о «нелегитимности» выборов к исходу трехдневного голосования. Явление уже традиционное и отмечается во время любых демократических процедур в России, однако в этом году объем дезинформации «бьет рекорды», поделился глава временной комиссии СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. Недостоверные новости теперь полностью ушли в интернет, но заметить их может лишь тот, «кто активно шарит по социальным сетям» — а это отнюдь не все российские граждане.

Парадоксально, но несмотря на рост количества фейков в Сети, число задействованных в их распространении людей гораздо меньше, чем раньше, отмечает Климов. Возможно, на это повлияло присвоение «Голосу»* и «ФБК»* статусов, которыми, мягко говоря, нельзя гордиться. Сотрудничать с иноагентами и экстремистами у людей нет никакого желания.

«Многим не хочется связываться с этой шпаной и попадать из-за них в неприятности, причем как административного, так и уголовного свойства. Репутацию портить не хочется. Тем не менее их активность в Сети повышается за счет того, что им серьезно помогают зарубежные опекуны и хозяева», — заявил Климов в комментарии «ПС».

ПолитЭксперт / Герман Парло

При этом о реальных нарушениях на избирательных участках иноагенты не сообщают: наблюдателей от «ФБК»* и «Голоса»* на УИКах попросту нет. Причина все та же: слишком мало желающих рисковать своей репутацией и даже свободой в угоду интересов так называемой «внесистемной оппозиции», финансируемой из-за рубежа.

«Например, активно крутят видео [в соцсетях] с одним из представителей вот этой организации-иноагента «Голос»*, которая вещает откуда-то из своей норки, что у нас тут на выборах все не так. Хотя этот представитель даже не был на участках и все, что он говорит, сплошное вранье», — добавил парламентарий.

Десять лет назад «Российская газета» и «Взгляд» раскритиковали «Голос»* за получение финансирования от Агентства США по международному развитию. Журналист Владимир Мамонтов отмечал, что организация «далека от объективности». Правозащитник и директор Московского бюро по правам человека Александр Брод обращал внимание на множество различных юрлиц у «Голоса» и напоминал, что «есть много способов, чтобы прятать иностранное финансирование». По его мнению, «Голос» намеренно нагнетает обстановку и специально создает ощущение нелегитимности выборов.

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1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России