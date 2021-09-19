Рашид Темрезов избран главой Карачаево-Черкесии

Парламент Карачаево-Черкесии избрал главу региона, им стал Рашид Темрезов, который руководил республикой на протяжении 10 лет.

Как сообщил спикер парламента КЧР Александр Иванов, депутаты путем тайного голосования избрали Темрезова на пост руководителя региона. За чиновника отдано 48 голосов, все присутствующие депутаты поддержали его кандидатуру единогласно.

В Карачаево-Черкесии нет прямых выборов главы республики, руководителя региона выбирают депутаты регионального парламента, кандидатуры вносит президент России по представлению политических партий. Вместе с Темрезовым в выборах участвовали Ренат Акбаев и Олег Жедяев.

Рашиду Темрезову 45 лет, до назначения на пост главы КЧР в 2011 году он был главой регионального управления федеральных автомобильных дорог Федерального дорожного агентства.