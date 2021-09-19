Центризбирком сообщит о первых итогах выборов в ГД после 21:00 по московскому времени

Первые данные по выборам в Госдуму будут известны после 21:00 по московскому времени, сообщил зампред ЦИК РФ Николай Булаев.

Подведение первых итогов произойдет после закрытия последних избирательных участков в Калининградской области, пояснил он, отвечая на вопрос журналистов о сроках публикации первых результатов выборов в ГД РФ, пишет ТАСС.

В России выборы в нижнюю палату парламента проходят на протяжении трех дней — 17-го, 18-го и 19 сентября. Вместе с думскими выборами в регионах проходят выборы глав девяти субъектов РФ и 39 местных парламентов.

Избирательный процесс уже завершился в самых восточных регионах страны — на Камчатке и Чукотке. В Камчатском крае закрылись 179 постоянных и восемь временных избирательных участков, в Чукотском автономном округе — 55. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.