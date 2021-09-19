Песков высказался по поводу своего приза в десять тысяч баллов за участие в онлайн-голосовании

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, принявший участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму, отреагировал на данные о своем выигрыше в программе «Миллион призов».

Программа «Миллион призов» предоставляет избирателям, принявшим участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Государственную думу 17–19 сентября, шанс выиграть призовые баллы, автомобиль или квартиру.

Как сообщил на встрече с журналистами глава общественного штаба по наблюдению за ходом выборов в Москве Алексей Венедиктов, пресс-секретарь главы государства выиграл десять тысяч призовых баллов.

«Пока не знаю! Нужно проверить!» — прокомментировал Песков РИА Новости это сообщение.

Россияне 17–19 сентября принимают участие в голосовании на выборах в нижнюю палату российского парламента. Одновременно с этим проходят региональные и муниципальные выборы, а также выборы глав девяти регионов страны.