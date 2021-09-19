Финальный день выборов подошел к концу на Камчатке и Чукотке

Жители Камчатского края и Чукотского округа отдали свои голоса на выборах депутатов Госдумы и региональных парламентов.

Участки для голосования были закрыты в 20:00 по местному времени, участковые избирательные комиссии приступили к процессу подсчета голосов. К бюллетеням за 19 сентября добавились сейф-пакеты за предыдущие дни и бланки от россиян, отдавших свои голоса в ходе досрочного голосования.

Явка в Камчатском крае к 18:00 местного составила 38,72%, проголосовали 90 643 человека. К 15:00 по местному времени на Чукотке явка достигла 54.94%. В одном из поселков была отмечена явка в 100%, где пришли проголосовать все жители. На Камчатке и в Чукотке проходили выборы в Госдуму и региональные парламенты.