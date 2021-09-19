Песков стал призером конкурса среди проголосовавших на выборах в Госдуму

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выиграл 10 000 баллов в розыгрыше «Миллион призов» среди участников голосования в электронном формате.

Соответствующую информацию сообщил корреспонденту РИА Новости руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов. По его словам, пресс-секретарь российского президента еще не знает о своей победе.

«Произошел розыгрыш "Миллион призов", Дмитрий Сергеевич Песков, пресс-секретарь президента, 10 тысяч», — сказал он.

Стоит отметить, что среди участников онлайн-голосования разыгрывается 21 однокомнатная квартира в Москве, а также 100 автомобилей и денежные сертификаты.

Голосование на выборах в Государственную думу проходит с 17 по 19 сентября включительно. Новый созыв избирается на следующие пять лет. Итоги подведут не раньше 20 сентября.