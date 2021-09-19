В ОП связали появление фейков о выборах в Госдуму с деятельностью организаций-иноагентов

Руководитель Координационного совета при Общественной палате России по контролю за голосованием Максим Григорьев заявил о продолжающемся потоке фейков о выборах.

Он уточнил, что иногда речь идет о случаях, которые произошли вследствие непонимания гражданами избирательного законодательства. По словам Григорьева, компетентные органы отслеживают такие инциденты и оперативно реагируют на них.

«Но, к сожалению, основной поток фейков идет намеренно», — отметил Григорьев.

Вбросы, в том числе, распространяются гражданами, связанными с иноагентами, добавил он. В большинстве своем речь идет о поступлении сообщений информационного характера. Однако среди них есть и позитивные инциденты. Например, на избирательный участок в волгоградской Спартановке один из избирателей пришел проголосовать в костюме Человека-паука.