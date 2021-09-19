Из соседей во враги. Замена российского транзита за счет Украины рассорит Латвию и Литву

Из-за катастрофического уменьшения объемов российского транзита страны Прибалтики вынуждены срочно искать себе новых партнеров, причем даже среди бедных стран. Так, Латвия и Литва планируют компенсировать потери за счет увеличения грузопотока из Украины.

Однако эксперты издания lv.baltnews усомнились в том, что сделка принесет хотя бы минимальную выгоду. Напротив, борьба за украинский транзит лишь рассорит многолетних соседей и приведет к целому ряду проблем.

Транзитные потери

Аналитики напомнили, что с острой нехваткой транзита страны Балтии столкнулись еще в прошлом году. К примеру, грузопоток через Вентспилс в Латвии сократился на 37,9%, а через эстонские порты — на 10-15%. Литовский Клайпедский порт — крупнейший в регионе — держался лишь за счет белорусских товаров.

wikipedia.org / Saeima / CC BY-SA 2.0

Впрочем, 15 декабря 2020 года Минск приостановил транзит нефтепродуктов через Литву, а в начале сентября текущего года Вильнюс не пропустил через Клайпеду партию белорусских грузов в Чили из-за санкций Евросоюза.

«Политических целей Литва достигла, но полностью лишила себя транзита, отказавшись от сотрудничества и с Россией, и с Белоруссией», — констатировали обозреватели.

Теперь поставки из Москвы и Минска восполнить уже невозможно, о чем говорит неутешительная статистика. В частности, за первые пять месяцев 2021 года объем транзита через Латвию составил всего 17,5 млн тонн, что на 9,9% меньше, чем в прошлом.

Еще хуже дела обстоят с «Латвийской железной дорогой» (ЛЖД), которая регулярно объявляет о массовых увольнениях, распродает вагоны, а также ликвидирует дочерние компании. В этой связи Рига планирует вначале возобновить пассажирское сообщение, а уже потом приниматься за грузы.

ФБА «Экономика сегодня» /

Сомнительная сделка

Исправить ситуацию с железной дорогой Латвия планирует за счет сотрудничества с Украиной, а именно через маршрут «Киев — Рига», который ранее проходил через четыре страны, включая Белоруссию и Литву. Однако, подчеркнули эксперты, непростые отношения с Минском ставят эту идею под сомнение.

Непросто Латвии будет привлечь и украинские грузы. Рига надеется договориться с Киевом насчет зерна и товаров из Турции, которые очень востребованы в Европе. На днях об этом, в частности, беседовали председатель правления ЛЖД Марис Клейнбергс и новый руководитель «Украинской железной дороги» Александр Камышин.

Латвийские аналитики назвали подобный проект спасением для государственного транзита, однако исполнительный директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник убежден, что на практике все выглядит не столь перспективно.

«В теории такой проект может быть выгоден, но только если не вдаваться в детали. Нужно понимать, что Украина и Латвия — не соседи. Эти страны отделяют две границы — Литвы и Белоруссии. Учитывая отношения Минска с Ригой и Киевом, этот вариант маловероятен», — приводит его слова lv.baltnews.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Бортник напомнил, что на Украине есть свои порты, а потому подобное сотрудничество ей не совсем выгодно. Кроме того, экономика Латвии не отличается большим объемом.

«Одного политического желания для того, чтобы подобная инициатива приносила пользу, мало. Нужно вырабатывать новые налоговые и экономические модели. Но этого никто делать не собирается», — не сомневается политолог.

Не менее спорный вопрос — куда будут направляться товары из Украины после перевалки в Латвии. Поскольку страны Центральной Европы могут получать турецкие товары и через порты Средиземного моря, посредничество балтийской страны им попросту не нужно, констатировали в издании.

Вероятно, отчаянные попытки Риги реализовать этот проект объясняются желанием несколько успокоить латвийское общество на фоне стремительной потери российского и белорусского транзита, объяснил Бортник.

Федеральное агентство новостей / Карен Маркарян

«Но при этом Украина будет поддерживать такой проект хотя бы в силу политических причин. Но не факт, что он состоится и будет приносить хоть какую-то прибыль», — заключил аналитик.

Битва за Украину

При этом наладить объем грузопотока за счет Украины собираются не только в Латвии, но и в Литве. По мнению обозревателей, в будущем такая «солидарность» между соседями приведет к серьезному противостоянию. Конкуренция между литовской Клайпедой и латвийскими портами наблюдается уже сейчас.

«Латвия и Литва действительно заменят белорусский транзит украинским. И конечно, они вступят в конкуренцию, что приведет к ряду проблем, в том числе и к просадкам как по прибыльности, так и по грузопотокам. Выгода будет минимальна, но политика требует подобных решений, поэтому балтийским странам придется пойти на эти издержки», — выразил мнение политолог Александр Асафов.

За последние семь месяцев транзит грузов с Украины в Латвию по железной дороге вырос на 4,9%. В общей сложности было перевезено 224,9 тыс. тонн товаров и сырья.