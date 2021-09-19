Франция открыла избирательные участки по выборам в Госдуму сразу в четырех городах

Россияне, находящиеся во Франции, смогут отдать свой голос на выборах в Госдуму. Избирательные участки открылись в нескольких городах страны.

Голосование на выборах в депутаты Госдумы стартовало сразу в нескольких городах Франции. Так, избирательные участки открылись в посольстве РФ, расположенном в Париже, Марселе, Страсбурге и Вильфранш-сюр-Мер, где находится канцелярия генконсульства. Как сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Париже Александр Макогонов, местная явка ожидается высокой. Об этом сообщает РИА Новости.

Избиратели также смогут отдать голос в почетном генконсульстве в Монако. Каждый участок будет открыт до 20.00 по парижскому времени.

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала о явке граждан на выборы в Госдуму в разных странах. Более 94 тысяч избирательных участков открылись в мире для россиях, которые находятся за рубежом, передает издание «Народны новости».