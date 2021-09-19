Досрочно на выборах в Госдуму проголосовали более 192 тысяч человек

Участие в досрочном голосовании на выборах в Государственную думу приняли более 192 тысяч человек, сообщил член Центральной избирательной комиссии России Александр Курдюмов.

По его словам, люди проголосовали досрочно в труднодоступных или значительно удаленных от помещений голосования местностях в 36 субъектах страны, а также на судах, находящихся в плавании. Он отметил, что всего в досрочном голосовании приняли участие 192 928 человек, что составляет 0,18% от общей численности избирателей.

Ранее руководитель группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ, заместитель председателя сената парламента Казахстана Аскар Шакиров заявил, что МПА не зафиксировала нарушений на выборах в Госдуму на начало третьего дня голосования. Вместе с тем он отметил высокий организационный уровень избирательного процесса, а также прозрачность и доступность голосования.