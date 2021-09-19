Председатель Мособлизбиркома Березкин назвал явку на выборах в Подмосковье за два дня

Председатель Мособлизбиркома Илья Березкин сообщил, что явка на выборах в Подмосковье за два дня составила почти 30%.

По словам Березкина, на избирательные участки за два дня пришли около 1,7 млн человек, что составило 28,48%. Также председатель добавил, что в Подмосковье в третий день голосования открылись все избирательные участки, включая временные. Последние были созданы специально для жителей, живущих в труднодоступных районах.

Березкин отметил, что лидирующими являются Орехово-Зуевский, Коломенский и Балашихинский округа. Они прошли 30-процентный порог по явке.

Выборы проходят с 17 по 19 сентября. Государственная дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.