Более 41% жителей Тюменской области проголосовали на выборах в Госдуму

Явка на выборы в Госдуму в Тюменской области превысила 41%. Об этом сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.

Избирательные участки Тюменской области показали высокий результат явки. Так, 468 522 местных жителя отдали свои голоса за кандидатов в депутаты Госдумы. Председатель избиркома Игорь Халин отметил, что в этом году избиратели проявили большой интерес к выборам.

«Активность избирателей возрастает, люди охотно отправляются на участки для голосования», — отметил Халин.

По словам председателя избиркома, явка Тюменского округа составила 42,3%. Заводоуковский округ зафиксировал 40,29%. Голосование проходит под присмотром 3 067 наблюдателей.