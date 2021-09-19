ЦИК сообщил о явке от 19% до 53,8% на губернаторских выборах

Явка избирателей на губернаторских выборах в девяти регионах РФ составила от 19% до 53,8%, сообщает Центризбирком.

Так, самая высокая явка зафиксирована на выборах в Тыве, там проголосовало 53,80% избирателей. В Республике Чечня на выборы пришли 46,52% избирателей. Явка в Мордовии составила 25,91%, на выборах в Тверской области она выросла до 19,66%, отметили в ЦИК.

Кроме того, 31,2% избирателей пришли на выборы губернатора Тульской области, а в Хабаровском крае явка составляет 20,66%. В Ульяновской области процент по явке составляет 21,98, в Белгородской области — 31.99%. На губернаторских выборах в Пензенской области проголосовало 32,66% избирателей.