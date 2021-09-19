В Новосибирской области явка на выборы достигла 23,8%

Предварительная явка по Новосибирской области составила 23,86% по данным на восемь часов по московскому времени.

Учитывалась явка избирателей на выборы в Госдуму с учетом двух предыдущих дней. По данным областной избирательной комиссии в соседней Томской области пришло проголосовать 27% избирателей. В Новосибирске явка достигла 17,24%. По заявлению главы новосибирского облизбиркома Ольги Благо явка по одномандатному округу 135 составила 24,22%, по округу 136 – 23,31%, по 137-му – 26,91%, по 138-му - 21,17%.