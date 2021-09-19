ОП выявила около 10 тысяч фейков о выборах за два дня голосования

Компетентным органам удалось выявить около 10 тысяч недостоверных сообщений о голосовании на выборах в Госдуму за два дня, 7 тысяч из которых — в пятницу.

Об этом заявил первый зампредседателя координационного совета Общественной палаты РФ (ОП) по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич, сообщает ТАСС.

«Суббота выдалась спокойнее. Фейки все же были, хотя их число по сравнению с пятницей упало более чем вдвое — примерно 3 тыс.», — отметил Малькевич.

Он заявил, что с начала года и до первого дня выборов было выявлено 5 тысяч информационных вбросов о голосовании, а только за 17 сентября — 7 тысяч. Напомним, Александр Малькевич возглавляет в ОП рабочую группу по противодействию распространению ложных данных, общественному контролю и безопасности в Сети.