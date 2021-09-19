Министр спорта Подмосковья считает, что Глушаков заслужил приглашение в сборную России

Полузащитник Денис Глушаков должен быть приглашен в сборную России на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022, уверен министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Игра Дениса Глушакова, который поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ этого сезона, впечатлила Романа Терюшкова. В интервью ТАСС он оценил прогресс 34-летнего полузащитника, призвав тренерский штаб сборной России обратить внимание на футболиста «Химок».

«Денис как феерит, он уже шесть голов забил, проявляет стремление в сборную. Я надеюсь, что Валерий Георгиевич тоже присмотрится, посмотрит. Денис очень хочет играть в сборной, хочет вернуться», — подчеркнул министр физической культуры и спорта Подмосковья.

Накануне Глушаков дважды поразил ворота Александра Беленова в игре с «Уфой». Полузащитник «Химок» является участником чемпионата мира и двух континентальных первенств. На счету Глушакова 57 матчей за сборную России, в которых он забил пять мячей.