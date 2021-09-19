Информационные ресурсы ЦИК в третий день выборов работают в обычном режиме

Информационные ресурсы Центральной избирательной комиссии России в третий день голосования на выборах в Госдуму работают в обычном режиме.

Во время избирательного процесса не происходило серьезных атак, работа проходит в штатном режиме. Об этом РИА Новости рассказал член Центризбиркома Антон Лопатин.

«Современные технологии безопасности ЦИК позволяют быть уверенным, что система будет работать без сбоев», — уточнил он.

Также известно, что наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ на начало третьего дня голосования не зафиксировали никаких нарушений во время выборов в Госдуму. В МПА СНГ отметили высокий организационный уровень избирательного процесса.