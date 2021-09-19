Бойцы ВСУ за сутки трижды обстреляли территорию ЛНР

Подразделения ВСУ за 24 часа три раза обстреляли ЛНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Территория Луганской Народной Республики за сутки трижды попала под гранатометный удар Вооруженных сил Украины. Наблюдатели зафиксировали, что украинские бойцы вели огонь из гранатометов различных типов. Под обстрел попали населенные пункты Первомайск, Калиново-Борщеватое и Молодежное. О пострадавших или повреждениях инфраструктуры не сообщается.

С 27 июля 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные протоколы к режиму прекращения огня. Были запрещены диверсионные и штурмовые операции, обстрелы, применение авиации и беспилотников, размещение боеприпасов и техники в жилой застройке. Документ был подписан представителями Луганска, Донецка и Киева. За нарушения положений предусматриваются дисциплинарные взыскания. Договор должен действовать до полного прекращения боестолкновений на территории Донбасса.