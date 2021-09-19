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Чукотский губернатор Копин отдал голос на выборах депутатов Госдумы

Чукотский губернатор Копин отдал голос на выборах депутатов Госдумы

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин принял участие в выборах депутатов Госдумы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Копин проголосовал на избирательном участке Анадыря. Он напомнил, что жители некоторых регионов выбирают руководителей — ту власть, которая «всегда находится ближе всех к людям».

«Именно поэтому участвовать в выборах так важно», — сказал глава округа, слова которого приводит ИА Regnum.

Голосование за кандидатов в депутаты Государственной думы РФ проходит с 17 по 19 сентября. В эти дни также избираются главы 12 регионов, в числе которых Хабаровский край, Мордовия и Ульяновская область.