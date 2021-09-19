«Это важное событие для России»: посол РФ в Молдавии Васнецов о третьем дне выборов в Госдуму

Нынешние выборы в Госдуму представляют исключительную важность для страны. Такое заявление сделал российский посол в Молдавии Олег Васнецов.

Руководитель диппредставительства напомнил, что граждане на пять лет избирают новый созыв нижней палаты парламента. Голосование длится с 17 по 19 сентября. Он отметил, что в рамках думских выборов в Молдавии функционируют 30 избирательных участков, из которых 27 располагаются на приднестровской территории.

«Сегодня третий день голосования — это исключительно важное общественно-политическое событие для России. Нынешнее голосование является особенным, сегодня исключительно важно синхронизировать работу исполнительной и законодательной власти», — подчеркнул Васнецов.

Посол обратил внимание на задачу, которую поставил российский президент Владимир Путин. Лидер РФ указал на необходимость провести выборы так, чтобы в парламент попало как можно больше опытных и деловых граждан, пишет РИА Новости.

Руководитель диппредставительства добавил, что на территории Молдавии проживают почти 250 тысяч россиян. Он надеется, что люди примут участие в голосовании.