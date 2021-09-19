Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ заявили об отсутствии нарушений на выборах

Межпарламентская ассамблея (МПА) СНГ не зафиксировала нарушений при голосовании за депутатов в Государственную думу на начало последнего дня выборов.

Об этом заявил руководитель группы международных наблюдателей от МПА СНГ, заместитель председателя сената парламента Казахстана Аскар Шакиров. Об этом пишет ТАСС.

«За прошедшие два дня нашей работы в результате посещения избирательных участков членами нашей группы наблюдателей каких-либо нарушений выявлено не было. Должен отметить от лица моих коллег, что выборы проходят на высоком организационном уровне. Они прозрачны, доступны», — сказал наблюдатель журналистам.

Кроме того, Шакиров отметил, что представители МПА не выявили проблем или негативных факторов в электронном голосовании. Однако он добавил, что давать оценки самой системе удаленного голосования пока преждевременно.