Губернатор Омской области Бурков проголосовал в основной день выборов

Губернатор Омской области Александр Бурков принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы и Законодательного собрания региона в основной день 19 сентября.

Он отдал свой голос на избирательном участке №432, который располагается в омском медицинском колледже, сообщила пресс-служба правительства региона. Бурков заполнил и опустил бюллетени в электронную урну, а затем рассказал, что он ждет от итогов голосования.

«Главная ключевая задача, чтобы у любого депутата всегда был диалог со своим избирателем», — отметил губернатор.

По его словам, заниматься изданием законов должны депутаты, которые слышат людей и близки к ним. Те, кто придут в состав Госдумы и Заксобрания, должны отстаивать интересы своего округа, добавил Бурков.