Избирательные участки в Калининградской области начали работу

Последними в стране открылись избирательные участки в Калининградской области.

Жители самого западного российского региона выбирают депутатов Государственной думы, а также 40 депутатов местной Калининградской областной думы и 125 депутатов окружных советов в восьми муниципальных образованиях.

«Информация с итогами голосования будет доставлена в территориальную избирательную комиссию не позднее 20 часов 19 сентября», — уточнили в калининградской областной избирательной комиссии в беседе с РИА Новости.

Стоит отметить, что выборы в Государственную думу будут проходить с 17 по 19 сентября. Итоговые результаты голосования огласят не раньше 20 сентября.