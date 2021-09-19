Мосгоризбирком сообщил о 34,4% проголосовавших на выборах депутатов Госдумы в столице

Явка на выборах депутатов Госдумы в российской столице составила 34,4%. Об этом председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов рассказал журналистам.

Речь идет о количестве голосов по состоянию на 20:00 18 сентября. По словам Ермолова, учитывались как бумажные бюллетени, так и показатели по ДЭГ.

Выборы депутатов Государственной думы РФ в 2021 году проходят в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Москва стала одним из семи субъектов, где организовано дистанционное электронное голосование. Оно также доступно на территории Севастополя, Мурманской, Нижегородской, Курской, Ярославской и Ростовской областей.