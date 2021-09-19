Собянин связал подъем заболеваемости COVID-19 с началом учебного года

Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в российской столице объяснил мэр Москвы Сергей Собянин.

Увеличение темпов заболеваемости коронавирусом в городе наблюдается в связи с рядом сезонных причин. Прежде всего подъем фиксируется из-за возвращения учащихся в общеобразовательные заведения. Еще одна причина нестабильной заболеваемости заключается в том, что жители столицы активно возвращаются из отпусков.

В осенний период особенно важно помнить об эпидемиологических требованиях и мерах безопасности, подчеркнул Собянин в ходе интервью телеканалу «Россия-1». Необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.