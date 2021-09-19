Жители трех сел на Дальнем Востоке проголосовали на выборах в Госдуму в полном составе

Избирательные участки сразу в трех селах на Дальнем Востоке отметились стопроцентной явкой на выборы в Государственную думу VIII созыва, сообщают региональные СМИ.

О 100% проголосовавших в нескольких населенных пунктах Крайнего Севера сообщило ИА "Чукотка". Как отмечает корреспондент издания, в двух из трех сел выборы фактически завершились еще утром, когда на участки пришли последние голосующие. Общий процент явки по Чукотке по состоянию на 10:00 19 сентября (время местное), составляет 47,58%.

Парламентские выборы в России проходят 17–19 сентября как в очном, так и в дистанционном форматах. Согласно пресс-релизам ЦИК и Минцифры, явка на избирательные участки к концу 18 сентября составила 31,5%, в то время как доля отдавших свой голос в онлайн-формате россиян превысила 76%. Итоги голосования подведут не ранее 20 сентября.