Голосование на выборах депутатов Госдумы началось в Республике Кипр

Единственный избирательный участок начал свою работу на Кипре. Он расположен в здании российского посольства в столичной Никосии.

Участок открылся в 08:00 по местному времени, которое совпадает с московским. Отдать свой голос россияне, находящиеся на Кипре, смогут до 20:00, передает ТАСС.

Организаторы выборов на Кипре задействовали на участке цифровой сервис «Стоп-дубль». Он позволяет проверять учетные данные избирателей во избежание повторного голосования. Посольство РФ призвало соотечественников следовать санитарным нормам во время избирательного процесса, соблюдая предписания российских и местных властей.

Выборы в России проходят 17,18 и 19 сентября, они завершатся в 21:00 по местному времени воскресенья. По итогам голосования будут избраны депутаты Государственной думы VIII созыва, губернаторы ряда субъектов и главы региональных парламентов.