Третий день голосования начался в Омской области. Для голосования в регионе открыты 1759 избирательных участков.

Секретарь Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова сообщила, что нарушений за два дня выборов не выявлено. Поступающая до этого информация об очередях при голосовании не подтвердилась.

«Жалобщики звонили в федеральный центр. После уже связывались с нами, все сообщения оказались фейком. Очередей на избирательных участках не было», — отметила Герасимова.

Жители Омска выбирают депутатов Государственной думы и законодательного собрания. В 22 районах региона проходят дополнительные выборы местных депутатов.

Накануне СМИ сообщили о вбросе бюллетеней на одном из участков членами избирательной комиссии. Горизбирком города Осинники в Кемеровской области опроверг фейковую информацию.