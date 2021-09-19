Посол Чижов предостерег Европарламент от вмешательства в жизнь российского народа

Попытки европейских депутатов поучать российский народ являются его прямым оскорблением. Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Посол описал простейшую схему внедрения ложных ценностей, которые якобы способствуют процветанию любого демократического государства. Таким образом он отреагировал на последнюю резолюцию Евросоюза по России.

«Через всю эту резолюцию красной нитью проходит мысль, что [в России] есть плохие правительство, президент, парламент. И есть некий хороший, стремящийся к демократии российский народ, которому евродепутаты жаждут помочь найти "путь к свету"», — заявил Чижов в интервью российским журналистам.

Такое надменное отношение к россиянам не будет воспринято положительно. Постпред выразил уверенность в самостоятельности граждан РФ, которые в состояние выбирать свою судьбу без иностранного вмешательства.