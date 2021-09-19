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Глава Сахалинской области Лимаренко отдал свой голос на выборах

Глава Сахалинской области Лимаренко отдал свой голос на выборах

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко принял участие в выборах и проголосовал на одном из избирательных участков областного центра.

Глава региона исполнил свою гражданскую обязанность на УИК, который расположен в здании политехнического колледжа Сахалинского государственного университета. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой областного правительства. Лимаренко считает, что каждый россиянин может самостоятельно определять будущее своей страны.

«Выборы дают каждому возможность решить, каким станет будущее нашей великой России. На протяжении трех дней сахалинцы и курильчане отдают свои голоса за политические партии и кандидатов, кто, по их мнению, достоин представлять интересы островного региона в нижней палате российского парламента», — заявил Лимаренко.

По мнению губернатора, для проведения выборов на высоком организационном уровне были созданы все условия. Глава региона подчеркнул, что избирательный процесс максимально прозрачен и открыт.