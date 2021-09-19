Пират Дейви Джонс поучаствовал в думских выборах на Камчатке

Россиянин в образе пирата Дейви Джонса пришел на избирательный участок в Камчатском крае и поучаствовал в думских выборах.

Щупальцы и клешни не помешали Дейви Джонсу заполнить бюллетень во время голосования на думских выборах 19 сентября. Житель Камчатки в образе персонажа из фильмов про пиратов возле избирательного участка записал короткое напутственное видео для жителей страны.

«Сегодня мы отдаем голоса за наше будущее. Я сделал свой выбор и призываю всех жителей Камчатки сделать свой. Голосование займет немного времени, но вы будете знать, что сделали свой вклад в будущее нашего края и нашей страны», — заявил Джонс в ролике, опубликованном на официальном сайте Правитетельства Камчатского края.

Заключительный день голосования официально начался в Москве и Санкт-Петербурге. В 09:00 по московскому времени избирательные участки откроются в последнем российском регионе — Калининградской области. Предварительные итоги будут известны не ранее 20 сентября.