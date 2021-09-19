Российское посольство открыло избирательные участки в КНР

Свои двери на голосование за депутатов Государственной думы VIII созыва распахнули шесть избирательных участков для граждан России, проживающих в Китае.

Изъявить свою политическую волю российские избиратели могут в посольстве РФ в Пекине, а также российских генеральных консульствах Гонконга, Гуанчжоу, Шанхая, Шэньяна и Харбина.

По информации ТАСС, граждане России в Китае смогут проголосовать только в единый день голосования из-за коронавирусных ограничений. Участки открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени. По словам посла России в Китае Андрея Денисова, явка в этом году ожидается меньше. Причиной тому служит пандемия.

«Одна маленькая особенность нашего положения здесь — в эти дни в Китае отмечается большой народный праздник — по-китайски Чжунцюцзе, то есть День середины осени. Это серьезный праздник с выходными днями. И в эти дни китайцы подводят итоги осеннего урожая. А мы ближе к вечеру подведем итоги нашего избирательного урожая, как и вся наша страна», — добавил дипломат.

В пунктах голосования соблюдаются строгие меры безопасности: избирателям выдают одноразовые маски и следят за соблюдением социальной дистанции. Многие приходят голосовать с детьми, а некоторые посещают российское посольство впервые в жизни, несмотря на то, что оно является одним из крупнейших диппредставительств в мире.