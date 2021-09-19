Порядка 280 тысяч жителей Хабаровского края поучаствовали в думских выборах

Последний день думских выборов проходит в Хабаровском крае. По состоянию на 12:00 по местному времени явка составила 28,66% от общей численности избирателей.

Голосование длится на протяжении трех дней — с 17 по 19 сентября. В Хабаровском крае исполнили гражданский долг порядка 280 тысяч человек. За последние два часа более 50 тысяч человек пришли на избирательные участки, сообщил председатель избирательной комиссии региона Денис Кузьменко.

«Если посмотреть на камеры, то можно убедиться, что на избирательных участках людей сейчас достаточно много. На некоторых избирательных участках могут быть незначительные скопления людей», — цитирует Кузьменко «Комсомольская правда».

По информации регионального избиркома, показатель проголосовавших на дому не превышает трех процентов от общего числа избирателей. Жители избирают депутатов в Госдуму VIII созыва, губернатора, депутата регионального парламента и представителей органов местного самоуправления.