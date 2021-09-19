Тюменец в костюме Железного человека пришел проголосовать на выборах

Мужчина в костюме Железного человека был замечен на одном из избирательных участков Тюмени. О причинах выбора необычного образа рассказал сам местный Тони Старк.

Тюменец признался, что своим внешним видом хотел привлечь внимание к роботам. Он считает, что современное общество уже готово к автоматизации многих вещей и процессов, передает «Комсомольская правда».

«Я сунул бюллетень в робота, и он ответил мне «Спасибо». Это реально здорово!» — восхитился мужчина.

Другие граждане, которые находились на избирательном участке, позитивно отнеслись к творческому земляку. Тяжелый костюм не помешал тюменцу проголосовать на выборах. В обычной жизни он работает аниматором на детских праздниках, что объясняет наличие у него супергеройского костюма.

Выборы в России начались 17 сентября и подойдут к концу в 21:00 по московскому времени воскресенья. По итогам голосования будут избраны депутаты Госдумы VIII созыва, главы нескольких субъектов и региональных парламентов.