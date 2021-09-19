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СИЗО Еврейской автономии провело голосование без происшествий

СИЗО Еврейской автономии провело голосование без происшествий

Члены общественной наблюдательной комиссии ЕАО во время голосования среди осужденных в исправительных учреждениях не зафиксировали нарушений.

Председатель комиссии Ольга Михна рассказала, что специалисты зафиксировали высокий уровень организации голосования в СИЗО-1 Биробиджана. Также отмечаются принятые меры санитарной безопасности. Члены избиркома объяснили избирателям правила голосования и заполнения бюллетеня.

Участниками голосования стали 192 человека. Для проведения процесса была установлена одна кабинка и дополнительное место. Никаких происшествий наблюдатели не зафиксировали.

Выборы в России проходят 17,18 и 19 сентября. Россияне избирают депутатов Госдумы VIII созыва, глав нескольких субъектов и региональных парламентов. Голосование организовано на избирательных участках, а в семи регионах можно проголосовать с помощью электронной системы.