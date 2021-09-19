Заключительный день голосования стартовал в часовом поясе Москвы

Основной день голосования стартовал почти на всей территории Российской Федерации.

Избирательные участки открылись в Москве, Петербурге и других российских регионах, находящихся с ними в одном часовом поясе. В 9:00 по московскому времени и в 8:00 по местному, заработают пункты голосования в Калининградской области. Они откроются самыми последними в стране.

Независимо от часового пояса, все избирательные участки будут работать с 8:00 утра и до 20:00 вечера 19 сентября по местному времени. Первыми в основной день голосования открылись пункты на Камчатке и Чукотке. Там участки заработали в 23:00 по московскому времени 18 сентября.

С 17 по 19 сентября россияне голосуют за депутатов в Государственную думу, а в девяти субъектах выбирают глав. У жителей семи регионов страны также есть возможность исполнить гражданский долг с помощью системы дистанционного электронного голосования.