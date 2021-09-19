Постпред России при ЕС Чижов назвал показательной организацию выборов в Москве

Россия продемонстрировала высокий уровень организации выборов, на что стоит обратить внимание Евросоюзу. Такое мнение высказал постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Российская избирательная система не стоит на месте и совершенствуется с каждым годом. Москва в последние годы проделала большую работу по линии отечественного Центризбиркома, отметил Чижов в беседе с журналистами.

«Если взять то, что было сделано за последние годы по линии российского Центризбиркома в части транспарентности, открытости и использования технических средств в ходе голосования и наблюдения, то еэсовцам (Евросоюзу — Прим. ред) у нас только поучиться остается», — заявил он.

Однако, как показывает практика, европейские страны не торопятся перенимать российский опыт. В качестве примера Чижов привел выборы в Европарламент, которые, по его словам, представляют собой «странную и унылую картину».

Выборы в России стартовали 17 сентября и завершатся в воскресенье. Граждане избирают депутатов Государственной думы VIII созыва, глав нескольких субъектов и региональных парламентов. Проголосовать можно на одном из избирательных участков, а жителям семи регионов доступно онлайн-голосование.