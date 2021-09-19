Избирательные участки для голосования на выборах депутатов Госдумы открылись в Индии

Голосование на выборах в Госдуму стартовало в четырех городах Индии – Нью-Дели, Мумбаи, Калькутте и Ченнаи. Участки начали принимать граждан РФ с 08:00 по местному времени.

Российское посольство провело серьезную работу для информирования сограждан путем публикаций в местных СМИ, а также на всех информационных ресурсах диппредставительства. В процессе оповещения о голосовании участвовали и граждане РФ, проживающие в Индии.

«Индийская ассоциация российских соотечественников (ИАРС) играет большую роль, помогая нам поддерживать постоянные контакты с согражданами, привлекая их для участия в проведении памятных мероприятий и традиционных праздников», — заявил советник-посланник посольства РФ в Индии Роман Бабушкин в беседе с ТАСС.

Выборы в России проводятся с 17 по 19 сентября. Избирательные участки принимают граждан с 08:00 до 20:00 по местному времени. Основным днем голосования назначено воскресенье.