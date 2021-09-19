Виктор Суслов: Украина поплатилась за слова Владимира Зеленского о «грязном газе»

Бывший министр экономики Виктор Суслов в эфире украинского телеканала заявил, что страна поплатилась за слова президента Владимира Зеленского о «грязном российском газе».

Суслов выступил в эфире канала «Первый независимый». В программе он объяснил, почему Украина покупает газ по рыночной цене. По мнению бывшего министра, страна расплачивается на заявление президента Владимира Зеленского.

«Помните его заявление, что "мы не можем покупать российский газ, потому что он самый вонючий в мире?"» — заявил в эфире Виктор Суслов, отметив, что если бы не эта фраза, на Украине все могло бы быть нормально.

По мнению спикера, именно за эти слова страна уже поплатилась и приобретает газ по цене, которая при иных обстоятельствах могла быть ниже.