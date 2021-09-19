Глава Новосибирска Анатолий Локоть поучаствовал в думских выборах 19 сентября

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проголосовал на выборах в Госдуму. Он пришел на избирательный участок в Новосибирском педагогическом колледже №1 19 сентября.

Единый день голосования начался в России 19 сентября. Глава Новосибирска Анатолий Локоть назвал финальный день избирательной кампании важным, так как от исхода выборов будет зависеть будущее страны.

«Я призываю всех, независимо от взглядов, пристрастий, прийти и проголосовать. Эти выборы – это участие всех граждан в политическом управлении страны. Как мы проголосуем, какой парламент создадим, так мы и будем жить», — отметил Локоть.

Выборы различных уровней проходят в России с 17 по 19 сентября. Граждане избирают депутатов Госдумы VIII созыва, глав девяти субъектов и 39 региональных парламентов. Участки работают с 08:00 до 20:00 по местному времени.