Посол из России Михаил Галузин проголосовал на думских выборах в Японии

Российский посол в Японии Михаил Галузин одним из первых проголосовал на выборах в Госдуму за пределами РФ на одном из открывшихся избирательных участках.

Для российских граждан в Японии открыли сразу четыре участка для голосования на думских выборах. Один из них расположен в Токио. Посол из РФ Михаил Галузин в числе первых избирателей отдал свой голос понравившемуся кандидату, затем рассказал журналистам, как организована работа на участках.

«Выборы проходят в строгом соответствии с законодательством России и с законодательством Японии, поскольку мы находимся на ее территории. Конечно же обеспечиваются все меры санитарно-эпидемиологического характера (из-за пандемии. — Прим. ред.)», — цитирует ТАСС заявление российского посла.

Собеседник агентства отметил, что в Японии находятся наблюдатели от Общественной палаты России, которые помогают следить за соблюдением всем правил. По словам Галузина, за пределами родной страны делают все, чтобы выборы проходили честно и безопасно.

Россияне участвуют в думских и иных выборах с 17 сентября. Основной день голосования назначен на 19 сентября. Последними свой выбор сделают жители Калининградской области. Предварительные результаты огласят не ранее 20 сентября.