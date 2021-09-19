Telegraph: «Большая семерка» согласовала альянс AUKUS за спиной у Макрона

Детали партнерства AUKUS между США, Австралией и Великобританией были согласованы на высшем уровне во время саммита G7, но президент Франции Эмманюэль Макрон остался не у дел.

Такой материал в субботу обнародовала газета The Sunday Telegraph. По данным издания, экс-глава Министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб оказывал содействие в подготовке соглашения по AUKUS. Сделано это было вопреки предупреждениям о том, что такие действия могут испортить отношения Лондона с Парижем и Пекином. Все это время Париж не знал, что страны планируют создать партнерство. От Макрона такие новости тщательнейшим образом скрывались.

Совместный с лидерами приглашенных стран саммит «Большой семерки», где обсуждались детали нового альянса AUKUS, прошел с 11 по 13 июня. По прошествии переговоров, как передает газета, все документы по партнерству имели гриф «совершенно секретно».

Ранее Вашингтон, Лондон и Канберра объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. По причине этого Австралия вышла из крупнейшего в ее истории оборонного контракта с Францией. Власти Парижа назвали такое решение «ударом в спину».