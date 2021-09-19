Камчатский губернатор Солодов проголосовал на одном из участков края

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отдал свой голос на выборах депутатов Государственной думы и заксобрания региона.

Он проголосовал на одном из избирательных участков края. На выборы Солодов пришел вместе со своей семьей, он призвал всех жителей региона проявить свою гражданскую позицию и тоже отдать голос, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

«Считаю это принципиально важным, потому что выборы — это проявление гражданской позиции, тот момент, когда мы все определяем будущее нашей страны, нашего края. Мы голосуем за развитие Камчатки, за строительство новых дорог, новых школ, за процветание наших городов и поселков», — говорится в сообщении на сайте правительства.

В восточных регионах России уже начался третий, последний день голосования. Избирательные участки открывают свои двери для граждан в 8:00 по местному времени и будут работать вплоть до 20:00.