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Камчатский губернатор Солодов проголосовал на одном из участков края

Камчатский губернатор Солодов проголосовал на одном из участков края

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отдал свой голос на выборах депутатов Государственной думы и заксобрания региона.

Он проголосовал на одном из избирательных участков края. На выборы Солодов пришел вместе со своей семьей, он призвал всех жителей региона проявить свою гражданскую позицию и тоже отдать голос, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

«Считаю это принципиально важным, потому что выборы — это проявление гражданской позиции, тот момент, когда мы все определяем будущее нашей страны, нашего края. Мы голосуем за развитие Камчатки, за строительство новых дорог, новых школ, за процветание наших городов и поселков», — говорится в сообщении на сайте правительства.

В восточных регионах России уже начался третий, последний день голосования. Избирательные участки открывают свои двери для граждан в 8:00 по местному времени и будут работать вплоть до 20:00.