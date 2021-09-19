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Житель Челябинска решил заняться спортом на избирательном участке

Житель Челябинска решил заняться спортом на избирательном участке

Челябинец, личность которого не установлена, после закрытия одного из избирательных участков почувствовал тягу к спорту и решил сделать зарядку.

Местный житель позволил себе расслабиться и размяться прям перед камерой видеонаблюдения. Из комментариев закадрового голоса стало известно, что это необычный случай произошел на участке №2089.

Днем ранее в центр внимания челябинцев попала семейная пара, которая решила поспать в УИКе. Пользователи Сети связали два этих случая и заметили, что такое могло произойти только в их городе.

Российские избиратели могут проголосовать на выборах с 17 по 19 сентября. Избирательный процесс проходит по смешанной системе, где одна часть кандидатов проходят по партийному списку, а другая по одномандатному округу.