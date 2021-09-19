Участниками голосования на Камчатке стали почти 27% избирателей

Явка избирателей на Камчатке по состоянию на 10:00 по местному времени воскресенья (01:00 по Москве) на выборах составила 26,92%. Об этом сообщили в избиркоме края.

Данные приводятся с учетом двух прошедших дней голосования. Самую высокую активность традиционно проявляют избиратели Корякского округа. В Пенжинском муниципальном районе к 10:00 свой выбор сделали уже свыше 59% избирателей.

Всего в Камчатском крае зарегистрировано 230 080 избирателей. Там проходят выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания региона. На территории края функционируют 179 постоянных и восемь временных участков для голосования.

Выборы в России стартовали 17 сентября завершатся 19 сентября. Граждане выбирают депутатов Госдумы VIII созыва, глав ряда субъектов и региональных парламентов. Итоги голосования будут объявлены не ранее 20 сентября.