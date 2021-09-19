Избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму открылись в Японии

Находящиеся в Японии россияне смогут принять участие в голосовании на выборах в Госдуму. Избирательные участки открылись в четырех регионах страны.

Отдать свой голос за понравившегося кандидата или партию соотечественники могут с 08:00 до 20:00 по местному времени (с 02:00 до 14:00 по московскому времени). Избирательные участки работают на территории посольства Токио, генконсульств в Осаке, Саппоро и Ниигате. Россияне в Японии голосуют по Славгородскому одномандатному округу №42, относящемуся к Алтайскому краю.

В японской Тояме 11 сентября проходило досрочное голосование. Еще один участок должен был открыться в Хиросиме, однако планам помешала сложная эпидемиологическая обстановка в нескольких префектурах страны.

Выборы в России проходят 17,18 и 19 сентября, голосование завершится в 21:00 по московскому времени воскресенья. Граждане изберут депутатов Государственной думы VIII созыва, глав ряда субъектов и региональных парламентов.