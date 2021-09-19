Корабль Crew Dragon с непрофессиональным экипажем вернулся на Землю

Американский космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане у побережья штата Флорида. На борту аппарата находятся четыре непрофессиональных члена экипажа.

Они провели в космосе три дня в рамках миссии Inspiration4. Финансирует ее 38-летний миллиардер Джаред Айзекман, который также выступает в качестве командира корабля. Первые 24 часа полета Crew Dragon практически не освещались, зато в остальные дни экипаж в составе двух женщин и двух мужчин вышел в прямой эфир и показал аппарат изнутри.

Inspiration4 стала первой частной миссией. Одной из ее целей является сбор средств для Детской исследовательской больницы Святого Иуды. Айзекман также воспользовался случаем и сделал две первые футбольные ставки из космоса. Члены экипажа провели экскурсию по салону корабля и рассказали о своих медицинских исследованиях.